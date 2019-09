In Tunesien muss der Präsidentschaftskandidat Karoui offenbar weiter im Gefängnis bleiben.

Ein neuer Antrag auf Freilassung aus der Untersuchungshaft sei gescheitert, teilte ein Anwalt des Medienunternehmers mit. Er kündigte an, gegen die Entscheidung vorzugehen. Karoui steht zusammen mit dem Jura-Professor Saied in der Stichwahl um das Präsidentenamt in Tunesien. Schon vor dem ersten Wahlgang am Sonntag hatten seine Anwälte erfolglos versucht, eine Freilassung zu erreichen. Gegen den 56-jährigen Politiker wird wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche ermittelt.