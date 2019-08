In Tunesien ist der aussichtsreiche Präsidentschaftskandidat Karoui festgenommen worden.

Medienberichten zufolge wird er der Steuerhinterziehung und Geldwäsche verdächtigt. Karoui wurde in der Stadt Béja im Nordwesten des Landes bei einer Wahlkampfveranstaltung festgenommen. Inzwischen soll er in ein Gefängnis in der Nähe der Hauptstadt Tunis gebracht worden sein.



Insgesamt sind für die Präsidentschaftswahl am 15. September 26 Kandidaten zugelassen worden. Die Abstimmung wurde wegen des Todes von Staatschef Essebsi um fünf Monate vorgezogen.