Tausende muslimische Fundamentalisten haben vor dem tunesischen Parlament gegen einen Regierungsbericht zur Gleichberechtigung demonstriert.

Männer und verschleierte Frauen zogen von Tunis zum Sitz des Parlaments in Bardo außerhalb der Hauptstadt und forderten Respekt vor dem Islam. Der Protest blieb friedlich. In dem Bericht wird unter anderem vorgeschlagen, Homosexualität zu legalisieren und Frauen in Erbschaftsangelegenheiten gleiche Rechte wie Männer einzuräumen. Bislang erhalten männliche Nachkommen einen höheren Anteil am Erbe als Frauen. Präsident Essebsi hatte die Kommission, die den Bericht erstellte, vor einem Jahr eingesetzt. Er will sich am Montag zu den Vorschlägen äußern. Dann ist in Tunesien Frauentag.