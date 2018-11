In Tunesien hat das Parlament eine weitgehende Regierungsumbildung von Ministerpräsident Chahed bestätigt.

Dabei wurde fast die Hälfte des bisherigen Kabinetts ausgetauscht. Chahed versucht damit, die politische Krise in dem nordafrikanischen Land zu beenden. Er erklärte, in den vergangenen zwei Jahren habe die Regierung unter ständigen Angriffen sowohl aus den eigenen Reihen als auch aus der Opposition gearbeitet. Das habe das demokratische System krank gemacht.



Auch außerhalb Tunesiens wird die Kabinettsumbildung nach Einschätzung der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" aufmerksam verfolgt, weil der neuen Regierung der einzige jüdische Minister in der arabischen Welt angehört, Tourismusminister Trabelsi. Im nächsten Jahr stehen Parlaments- und Präsidentenwahlen in Tunesien an.