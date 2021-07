In Tunesien werden die Forderungen lauter, möglichst schnell eine neue Regierung zu bilden.

Mehrere Nichtregierungsorganisationen verlangten einen detaillierten Zeitplan für die nächsten politischen Schritte. In einer gemeinsamen Erklärung warnen sie vor einer "unrechtmäßigen" Verlängerung der von Präsident Saïed veranlassten Aussetzung der Parlamentsarbeit. Die laut Verfassung zulässige Frist von 30 Tagen müsse respektiert werden.



Saïed hatte am Wochenende Regierungschef Mechichi entlassen. Zudem stoppte er die Parlamentsarbeit und ordnete an, die Immunität aller Abgeordneten aufzuheben. Die Ennahda-Partei sprach von Putsch, äußerte inzwischen aber ihre Bereitschaft zu Neuwahlen. Die tunesischen Justizbehörden leiteten Ermittlungen gegen die Ennahda und zwei weitere Parteien wegen des Verdachts der illegalen Finanzierung ein.

