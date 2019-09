Die Wahl eines neuen Präsidenten in Tunesien wird in einer Stichwahl entschieden.

Wie die Wahlkommission in der Hauptstadt Tunis mitteilte, erhielten der Jura-Professor Kais Saied und der inhaftierte Medienunternehmer Nabil Karoui in der ersten Runde die meisten Stimmen. Saied kam auf 18,4 Prozent und Karoui auf 15,6 Prozent. Im Wahlkampf versprach Saied die Bekämpfung der Korruption und eine Überarbeitung der Verfassung. Er befürwortet die Todesstrafe und die Kriminalisierung der Homosexualität. Karoui hatte sich in den vergangenen Monaten als Wohltäter aufgebaut, in dem er mit Hilfe seines Fernsehkanals Geld für wohltätige Zwecke sammelte. Seit Mitte August ist er in Haft. Gegen ihn wird wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche ermittelt.