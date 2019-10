In Tunesien entscheidet sich heute, wer künftig das Präsidentenamt übernimmt.

Rund sieben Millionen Wahlberechtigte können noch bis zum Abend ihre Stimme abgeben. In der Stichwahl stehen sich der Medienunternehmer Karoui und der parteilosen Jurist Saïed gegenüber. Karoui war erst am Mittwochabend nach rund sechs Wochen Untersuchungshaft freigelassen worden. Mit ersten Prognosen wird nach Schließung der Wahllokale am Abend gerechnet.