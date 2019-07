Nach dem jüngsten Doppelanschlag in der tunesischen Hauptstadt Tunis ist dort ein dringend Tatverdächtiger bei einer Polizeiaktion getötet worden.

Wie das tunesische Innenministerium mitteilte, umstellten Sicherheitskräfte den Mann an einer Straße und erschossen ihn. Medien und Augenzeugen berichteten dagegen, der Verdächtige habe sich mit einer Sprengstoffweste in die Luft gesprengt. Dabei soll es keine weiteren Opfer gegeben haben.



Am vergangenen Donnerstag waren kurz hintereinander zwei Bomben in der Innenstadt von Tunis explodiert. Ein Attentäter und ein Polizist kamen ums Leben; acht Menschen wurden verletzt. Bei dem nun getöteten Mann soll es sich vermutlich um den zweiten Attentäter gehandelt haben.