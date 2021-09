In Tunesien haben etwa 2.000 Menschen gegen Präsident Saied protestiert.

Sie warfen ihm vor, mit der Ausweitung seiner Machtbefugnisse die Demokratie zu verraten. Der Protest im Zentrum der Hauptstadt Tunis wurde von einem großen Polizeiaufgebot begleitet.



Saied hatte im Juli Regierung und Parlament entmachtet. Am vergangenen Mittwoch weitete er seine Machtbefugnisse nochmals aus. Er kann nun per Dekret Gesetze erlassen, die Regierung ist ihm nun direkt unterstellt. Saied verteidigte sein Vorgehen damit, dass er den politischen und wirtschaftlichen Stillstand in Tunesien überwinden und die Corona-Pandemie in den Griff bekommen wolle.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.