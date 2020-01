Tunesiens designierter Ministerpräsident Jemli hat eine Regierung aus unabhängigen Fachleuten gebildet.

Er ließ am Abend in Tunis mitteilen, das sogenannte Technokraten-Kabinett solle vor allem die Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Der Politiker von der islamisch-konservativen Ennahda-Partei war Mitte November mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Die Ennahda hatte bei der Wahl in dem nordafrikanischen Land Anfang Oktober trotz massiver Verluste die meisten Stimmen erhalten.



Nun muss noch das Parlament das Kabinett bestätigen. Ein Termin für die Abstimmung steht noch nicht fest.