In Tunesien sind bei Bombenanschlägen in der Hauptstadt Tunis mindestens ein Mensch getötet und mehrere Menschen verletzt worden.

Bei zwei kurz aufeinanderfolgenden Anschlägen im Stadtzentrum sprengten sich zwei Attentäter in die Luft. Die Anschläge richteten sich offenbar gezielt gegen Sicherheitskräfte. Die Terrormiliz IS reklamierte die Taten über ihr Propagandaorgan Amaq für sich.



In Tunesien ist derzeit Hauptsaison für die wichtige Tourismus-Branche. Zudem stehen in einigen Monaten Wahlen an.