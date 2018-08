Nach fast drei Wochen auf dem Mittelmeer hat ein Schiff mit 40 Migranten in einem tunesischen Hafen angelegt.

Das teilte die Hilfsorganisation Roter Halbmond mit. In den vergangenen Tagen hielt sich das Versorgungsschiff nur wenige Kilometer von der Küstenstadt Zarzis entfernt auf, durfte aber nicht in den Hafen einfahren. Italien, Malta und Tunesien hatten sich wochenlang die Zuständigkeit für die Migranten gegenseitig zugeschoben. Zudem wollten die Migranten ein Anlegen in einem europäischen Hafen erzwingen.