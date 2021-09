Mehr als zwei Monate nach der Entmachtung von Ministerpräsident Mechichi hat Tunesiens Präsident Saied eine neue Ministerpräsidentin ernannt.

Die Geologie-Professorin Bouden solle nun rasch ein neue Regierung bilden, erklärte sein Büro. Bouden ist die erste Frau in der Geschichte Tunesiens, die das Amt einer Regierungschefin innehat. Sie war zuletzt unter anderem als Referentin im Bildungsministerium tätig.



Präsident Saied hatte Ende Juli nach einem monatelangen Machtkampf mit der Regierung und dem Parlament den Ministerpräsidenten abgesetzt und die Arbeit des Parlaments ausgesetzt. Vor einer Woche hatte er zudem angekündigt, per Dekret zu regieren und Artikel der Verfassung zu ändern, was eine Ausweitung der Machtbefugnisse bedeutet.

