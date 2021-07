In Tunesien heizt Präsident Saïed den Machtkampf im Land weiter an.

Wenige Tage nach der Entmachtung der Regierung tauschte er die Spitzen weiterer Institutionen aus. So muss auch der Chef des staatlichen Fernsehsenders Wataniya seinen Posten räumen. Insgesamt wurden bereits 24 hohe Regierungsbeamte entlassen. Zugleich kündigte Saïed eine Anti-Korruptions-Offensive an, die sich gegen 460 Geschäftsleute richtet. Diese Woche wurden zwei Reporter der "New York Times" vorübergehend festgenommen. Im Hauptstadtbüro des internationalen Fernsehsenders Al-Dschasira gab es eine Razzia.



Saïed liefert sich seit Monaten einen Machtkampf mit der islamisch-konservativen Ennahdha-Partei. Inzwischen wird auch wegen illegaler Parteienfinanzierung gegen sie ermittelt. Am Wochenende hatte er Regierungschef Mechichi abgesetzt und das Parlament für zunächst 30 Tage suspendiert. Der Präsident betont, sich im rechtlich zulässigen Rahmen der Verfassung zu bewegen. Kritiker sprechen dagegen von einem Putsch.

