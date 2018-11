Zum Bau der Gasleitung zwischen Russland und der Türkei sind zwei Röhren durch das Schwarze Meer verlegt worden.

Die Vollendung dieses wichtigen Bauabschnittes sei ein Meilenstein in der türkisch-russischen Energiekooperation, erklärte Präsident Erdogan bei einer gemeinsamen Zeremonie mit seinem russischen Amtskollegen Putin. Die TurkStream-Gaspipeline verläuft über eine Länge von 930 Kilometern in rund 2.000 Metern Tiefe zwischen dem russischen Anapa und dem türkischen Küstenort Kiyiköy. Durch die Leitung sollen jährlich mehr als 30 Millarden Kubikmeter Gas aus Russland in die Türkei geliefert werden. Laut Präsident Putin soll das türkisch-russische Projekt bedeutend dazu beitragen, neben der Türkei auch andere europäische Länder wie Deutschland mit russischem Gas zu versorgen.