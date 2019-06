Angesichts zahlreicher Konfliktpunkte mit Russland rät Bundespräsident Steinmeier den europäischen Staaten zu einem anderen Umgang mit Moskau.

Ein sachlicheres Verhältnis, das weniger stark mit Erwartungen hinsichtlich Veränderungen überfrachtet sei, könnte durchaus etwas Gutes sein, erkärte das deutsche Staatsoberhaupt. Er glaube nicht, dass es mit dem künftigen Russland so etwas wie "business as usual" geben könne. Die Hoffnungen auf eine umfassende, zunehmend integrierte Partnerschaft hätten sich nicht erfüllt. Zurzeit herrsche auf beiden Seiten eine tiefe Enttäuschung, betonte Steinmeier. Er äußerte sich auf einer Konferenz in der Sommerrezidenz des finnischen Präsidenten in der Nähe der Stadt Turku. Das zweitägige Treffen widmet sich der Außen- und Sicherheitspolitik. Vertreten sind rund 100 Teilnehmer.