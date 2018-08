Es passierte ganz am Schluss seiner turnerisch sehr anspruchsvollen Reck-Übung: Andreas Bretschneider rutschte ab. Warum und wie genau das passierte, könne er noch gar nicht sagen, sagte der Chemnitzer in der Sendung "Sport am Samstag". Es sei auf jeden Fall "unnötig und sehr ärgerlich" gewesen, so Bretschneider, der - trotz aller Enttäuschung den Konkurrenten aus Frankreich zur Bronze-Medaille gratulierte: "Die Franzosen sind verdient auf Platz drei gelandet."

Über die erste Ausgabe der European Championships dagegen äußerte sich der Turner positiv: "Das Feeling ist besser, der Zuspruch ist größer und offensichtlich sind auch die Zuschauer ein bisschen begeisterter, weil sie gebündelt mehr Sport zu sehen bekommen", so Bretschneider, "ich glaube, das ist gut."

