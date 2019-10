Das Landgericht Potsdam hat den ehemaligen NPD-Politiker Maik Schneider zu neun Jahren und einem Monat Haft verurteilt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Schneider im August 2015 eine Turnhalle im brandenburgischen Nauen angezündet hat, in der Flüchtlinge untergebracht werden sollten. Zudem wurden ihm weitere Delikte zur Last gelegt. Der Vorsitzende Richter Feldmann sagte, alle Taten seien Ausdruck einer menschenverachtenden fremdenfeindlichen Gesinnung. Mit dem Urteil ging das Gericht über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus.