Heute beginnt die Handball-EM (IMAGO / wolf-sportfoto)

Im Eröffnungsspiel stehen sich am Abend Deutschland und die Schweiz gegenüber. Es ist das erste Mal, dass eine Handball-Europameisterschaft in Deutschland ausgetragen wird. Die Begegnungen finden in den nächsten zweieinhalb Wochen in insgesamt sechs Städten statt.

