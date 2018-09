EU-Ratspräsident Tusk hat die Mitgliedsstaaten in der Migrationsfrage eindringlich zu geschlossenem Handeln aufgefordert.

Solange einige die Krise lösen wollten, während andere sie benutzten, bleibe sie unlösbar, schrieb Tusk in seinem Einladungsschreiben zum informellen EU-Gipfel in Salzburg. Er hoffe, dass man die gegenseitige Abneigung beende und zu einem konstruktiven Ansatz zurückkehren werde. Tusk verwies erneut darauf, dass die Zahl der in Europa ankommenden Migranten zuletzt deutlich gesunken sei.



Die 28 Staats- und Regierungschefs kommen morgen in Österreich zusammen. Seit Jahren gibt es Streit über die Verteilung von anerkannten Flüchtlingen. Staaten wie Ungarn, Polen oder Tschechien sperren sich dagegen, überhaupt Menschen aufzunehmen.