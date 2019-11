Die Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten haben sich geschlossen für eine Amtsenthebung von Präsident Trump ausgesprochen. In der fünften Fernsehdebatte der Demokraten sagte Senatorin Warren, der Präsident habe wiederholt das Gesetz gebrochen.

Sie werde versuchen, ihre republikanischen Kollegen im Senat davon zu überzeugen, gegebenenfalls für eine Amtsenthebung zu stimmen. Senator Sanders bezeichnete Trump als pathologischen Lügner und korruptesten Präsidenten in der modernen Geschichte der USA.



Gestern hatte der amerikanische EU-Botschafter Sondland Trump in der öffentlichen Anhörung zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren belastet. Laut seiner Aussage wurde Druck auf die ukrainische Regierung ausgeübt, Ermittlungen in die Wege zu leiten, die Trumps Rivalen Biden schaden könnten. Trump erklärte hingegen, er sehe sich durch die Äußerungen Sondlands entlastet. Diese hätten gezeigt, dass er vom ukrainischen Präsidenten Selenskyi keine Gegenleistung für Finanzhilfen verlangt habe. Die Anhörung geht heute weiter. Befragt werden dann die frühere Mitarbeiterin des Nationalen Sicherheitsrats, Hill, und der Diplomat Holmes, der in der US-Botschaft in der Ukraine tätig ist.