Die Bewerberinnen und Bewerber um das Amt des demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten haben sich in einer Fernsehdebatte einen Schlagabtausch geliefert.

Nach der ersten Vorwahl in Iowa standen vor allem der linke Senator Sanders und der als moderat geltende Bewerber Buttigieg im Mittelpunkt. Auf sie entfielen in dem Bundesstaat die meisten Stimmen. Dem ehemaligen Bürgermeister Buttigieg wurde vorgeworfen, er sei zu unerfahren. Es gebe derzeit einen Neuling im Weißen Haus und man sehe ja, wohin dies das Land gebracht habe, sagte die ebenfalls als gemäßigt geltende Senatorin Klobuchar. Der frühere Vizepräsident Biden, der bei der Vorwahl in Iowa nur Vierter wurde, erklärte, Sanders Politik sei zu radikal, um die Amerikaner zu vereinen. Die Bewerberinnen und Bewerber der Demokraten sprachen auch über die US-Außenpolitik und das Gesundheitswesen.



Die Debatte wurde in Manchester im US-Bundesstaat New Hampshire durchgeführt. Dort finden am Dienstag die nächsten innerparteilichen Vorwahlen der Demokraten statt. Umfragen zufolge ist Sanders hier der Favorit.