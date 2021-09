Zwei Wochen vor der Bundestagswahl haben sich die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen - Laschet, Scholz und Baerbock - in einer Fernsehdebatte zu möglichen Koalitions-Optionen geäußert.

Alle drei erteilten einer Zusammenarbeit mit der AfD eine deutliche Absage. Der CDU-Vorsitzende Laschet schloss zudem eine Koalition mit der Linken aus. Daneben antwortete er auf die Frage, ob die Union die Rolle eines Juniorpartners in einer Koalition mit der SPD akzeptieren würde, Demokraten müssten nach der Wahl miteinander reden. Die Grünen-Ko-Vorsitzende Baerbock warb für eine Regierung unter Führung ihrer Partei. An Laschet gerichtet fügte sie hinzu, sie halte es für brandgefährlich, die Linke und die AfD gleichzusetzen. Finanzminister Scholz von der SPD betonte auf die Frage, ob er mit der Linken koalieren würde, dass ein Bekenntnis zur Nato und zur Europäischen Union für ihn unabdingbar seien. Eine Zusammenarbeit indes schloss er abermals nicht aus.



Ende August hatte es bereits einen ersten Schlagabtausch dieser Art gegeben. Für den kommenden Sonntag ist eine weitere Fernsehdebatte geplant. Die Bundestagswahl findet in zwei Wochen am 26. September statt.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.