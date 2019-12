Führende Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten haben gefordert, Präsident Trump des Amtes zu entheben.

In einer Fernsehdebatte der Demokraten sagte der frühere Vizepräsident Biden, die Anklageerhebung gegen Trump durch das Repräsentantenhaus sei eine verfassungsmäßige Notwendigkeit gewesen. Die Integrität des Präsidentenamtes müsse wieder hergestellt werden.



Senatorin Warren sagte, Trump sei der korrupteste Präsident der US-Geschichte. Senator Sanders bezeichnete Trump als pathologischen Lügner. Senatorin Klobuchar nannte die mutmaßlichen Machenschaften des Präsidenten in der Ukraine-Affäre ein "globales Watergate".



Das Repräsentantenhaus hatte am Mittwoch das Amtsenthebungsverfahren in die Wege geleitet. Der Prozess selbst wird aber im Senat stattfinden. Weil Trumps Republikaner dort eine Mehrheit haben, gilt eine Amtsenthebung als nahezu ausgeschlossen.