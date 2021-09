Zwei Wochen vor der Bundestagswahl haben sich die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen - Laschet, Scholz und Baerbock - in einer Fernsehdebatte zu möglichen Koalitions-Optionen geäußert. Doch die Kandidaten blieben dabei einige Antworten schuldig.

Alle drei erteilten einer Zusammenarbeit mit der AfD eine deutliche Absage. Der CDU-Vorsitzende Laschet schloss zudem eine Koalition mit der Linken aus. Daneben antwortete er auf die Frage, ob die Union die Rolle eines Juniorpartners in einer Koalition mit der SPD akzeptieren würde, Demokraten müssten nach der Wahl miteinander reden. Die Grünen-Ko-Vorsitzende Baerbock warb für eine Regierung unter Führung ihrer Partei. An Laschet gerichtet fügte sie hinzu, sie halte es für brandgefährlich, die Linke und die AfD gleichzusetzen. Finanzminister Scholz von der SPD betonte auf die Frage, ob er mit der Linken koalieren würde, dass ein Bekenntnis zur Nato und zur Europäischen Union für ihn unabdingbar seien. Eine Zusammenarbeit indes schloss er abermals nicht aus.

Klimaschutz: Laschet und Scholz werfen einander Blockade vor, Barbock will früheren Kohleausstieg

Beim Thema Klimaschutz warfen sich Laschet und Scholz bei wichtigen Fragen gegenseitig eine Blockade vor. Scholz zufolge habe die Union lange bestritten, dass für den klimagerechten Umbau der Wirtschaft mehr Strom nötig sei. Laschet klagte, dass die SPD die Beschleunigung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren verhindert habe. Baerbock sagte, mit dem aktuellen Tempo der schwarz-roten Koalition würden die Klimaziele deutlich verfehlt. Die nächste Bundesregierung müsse den Kohleausstieg auf das Jahr 2030 vorziehen. Bisher ist das Jahr 2038 vorgesehen.

Laschet attackiert Scholz in Sachen Geldwäsche und Finanzskandale

CDU-Kandidat Laschet machte dem SPD-Finanzminister Scholz Vorwürfe, was dessen Umgang mit den Durchsuchungen in seinem Ministerium betrifft. Scholz wiegelte ab: Die Untersuchungen seien zum Erkenntnisgewinn in Sachen Ermittlungen gegen Verantwortliche der Geldwäscheeinheit FIU durchgeführt worden und hätten nichts mit seinem Ministerium zu tun. Laschet bezeichnete dies als "Schönrednerei" und warf ihm darüber hinaus vor, in den Wirecard- und CumEx-Skandalen die Finanzaufsicht nicht richtig ausgerichtet zu haben. Baerbock betonte zu den Durchsuchungen im Finanzministerium, sie könne von außen nicht sagen, was richtig oder falsch sei. Eines der größten Probleme auch mit Blick auf den Staatshaushalt sei aber, "dass dem Staat rund 50 Milliarden Euro jährlich durch Steuerbetrug, durch Geldwäsche, durch kriminelle Aktivitäten durch die Lappen gehen".

Leichte Ratlosigkeit beim Thema Digitalisierung

Alle drei Kandidaten benannten Fortschritte bei der Digitalisierung als dringliche Aufgabe der neuen Bundesregierung. Laschet bekräftigte seinen Plan, im Fall einer Kanzlerschaft ein Digitalministerium einzurichten. Beispielsweise ärgere es ihn, dass es immer noch kein Netz auf Autobahnen gebe. Baerbock griff Laschet an und sprach sich gegen ein Ministerium aus. Das Zukunftsthema Digitalisierung müsse in den Aufgabenbereich des Kanzlerinnenamtes. SPD-Kandidat Scholz betonte, dass sichergestellt werden müsse, dass alle Schulen an das Netz angebunden seien.

Schlussworte: Laschet will Wähler nicht gängeln, Baerbock mahnt in puncto Klima und Scholz geht es um Respekt

In ihren Schlussworten wandten sie sich direkt an die Wählerinnen und Wähler. Unions-Kanzlerkandidat Laschet versprach, Bürokratie abzubauen und Deutschland zu einem klimaneutralen Industrieland umzubauen. Er werde die Menschen nicht gängeln und ihnen nicht vorschreiben, wie sie zu denken, reden und zu leben hätten. Die Grünen-Ko-Vorsitzende Baerbock sagte, die nächste Bundesregierung sei die letzte, die noch aktiv auf die Klimakrise Einfluss nehmen könne. Sie wolle als Kanzlerin für eine moderne Politik stehen, die handele, bevor es zu spät sei. Bundesfinanzminister Scholz von der SPD betonte die Bedeutung der industriellen Zukunft Deutschlands, um Arbeitsplätze auch angesichts des Klimawandels zu sichern. Er wolle, dass mehr Respekt in der Gesellschaft herrsche und jede Lebensleistung anerkannt werde.



Ende August hatte es bereits einen ersten Schlagabtausch dieser Art gegeben. Für den kommenden Sonntag ist eine weitere Fernsehdebatte geplant. Die Bundestagswahl findet in zwei Wochen am 26. September statt.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.