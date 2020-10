US-Präsidentschaftskandidat Biden hat bei der TV-Debatte gegen Amtsinhaber Trump mit einem Hitler-Vergleich für Aufsehen gesorgt.

Als Trump über sein gutes Verhältnis zu Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sprach, entgegnete Biden - Zitat: "Und wir hatten ein gutes Verhältnis zu Hitler, bevor er in Europa einfiel." Trump hatte sich mehrfach mit dem nordkoreanischen Diktator getroffen, um das Land zur Aufgabe seines Atomwaffenprogramms zu bewegen. Dies ist bislang nicht gelungen.



Biden warf zudem Korruptionsvorwürfe von Trump entschieden zurück. Er habe in seinem Leben noch nie einen "Pfennig" von einer ausländischen Quelle oder einem anderen Land angenommen, betonte der Demokrat. Der Präsident hatte zuvor gesagt, Biden und seine Familie hätten Millionen Dollar von Russland erhalten. Außerdem sprach er Geschäfte von Bidens Sohn Hunter in China und der Ukraine an.



Weitere Themen des TV-Duells waren die Coronakrise, die Gesundheitsreform "Obamacare", Rassismus, die Klimapolitik sowie der Umgang mit China und mit einer möglichen Einmischungen ausländischer Kräfte in die Präsidentschaftswahl. Genannt wurde hier insbesondere Russland.

