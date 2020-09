US-Präsident Trump hat sich im TV-Duell mit seinem Herausforderer Joe Biden geweigert, rechtsradikale Gruppen zu verurteilen. Die rechtsextreme Gruppierung "Proud Boys" nannte er sogar beim Namen, verbunden mit der Botschaft: "Haltet euch zurück und haltet euch bereit". Das löste viel Kritik aus, während die "Proud Boys" begeistert reagieren.

Es war in einem teils chaotischen TV-Duell zwischen Trump und Biden wohl einer der aufsehenerregendsten Momente. Als Moderator Chris Wallace den US-Präsidenten fragte, ob er sich von rassistischen Gruppierungen und Milizen distanzieren würde, meinte Trump nur: "Proud Boys - stand back and stand by". Also in etwa: Tretet einen Schritt zurück, und haltet euch bereit. Er ließ offen, wofür. Statt sich von weißen Rechtsradikalen zu distanzieren, behauptete Trump sogar noch, dass von Linken deutlich mehr Gewalt ausgehen würde. Für den demokratischen Politikberater Van Jones war dies die zentrale Aussage des gesamten TV-Duells.

Auf Facebook, Twitter und Instagram schon lange gesperrt

Nur wenige Minuten später feierten die Anhänger der Gruppe Trumps Aussagen als historischen Moment einer Anerkennung. Mehrere der Organisation nahestehende Accoounts fügten "stand back, stand by" sogleich ihrem Logo hinzu. Auf Facebook, Twitter oder Instagram sind die Proud Boys, die 2018 vom FBI als "extremistische Gruppe" eingestuft wurde, zwar längst gesperrt. Immerhin folgten den Accounts laut "Forbes" bis dahin 20.000 Menschen.



Dafür breitet sie sich auf anderen sozialen Kanälen immer stärker aus. An Sichtbarkeit haben die Proud Boys jedoch vor allem durch ihre Auftritte bei Protesten und gewaltsamen Ausschreitungen gewonnen.



Rund 1.000 Unterstützer der Organisation versammelten sich am vergangenen Wochenende in Portland im US-Bundesstaat Oregon. Einige von ihnen waren bewaffnet. Ihnen entgegengestellt hatten sich Aktivisten der "Black Live Matters"-Bewegung. Am Ende kam es wie so oft zu Zusammenstößen mit der Polizei.

"Stolze weiße Chauvinisten"

Der 2016 gegründeten Organisation dürfen nur Männer angehören. Man verstehe sich als "stolze weiße Chauvinisten", heißt es auf der Webseite, und man sei "stolz auf die westliche Zivilisation". Für das Southern Poverty Law Center sind die Proud Boys eine extremistische Hassgruppe, eine Bezeichnung, gegen welche die ultrarechte Männergruppe juristisch vorgeht.



Die US-amerikanische Anti-Defamation-League stuft die Gruppierung, der 1.000 Mitglieder angehören sollen, als gewalttätig, nationalistisch und islamophob ein. Ihr Chef Greenblatt forderte Trump zu einer Entschuldigung auf. Aus Sicht der ADL sind die Proud Boys eine unkonventionelle Strömung im rechten amerikanischen Extremismus. Es sei bekannt, dass Mitglieder gewalttätige Taktiken anwenden, heißt es. Mehrere Mitglieder seien wegen Gewaltverbrechen verurteilt worden.

"Katastrophale" Äußerungen von Trump

FBI-Direktor Christopher Wray hatte erst in der vergangenen Woche erklärt, dass weiße Rassisten für die meisten tödlichen Attacken verantwortlich seien, die von extremistischen Gruppen in den USA verübt worden seien. Umso gefährlicher sind aus Sicht der Historikerin Kathleen Belew Trumps Äußerungen, sie bezeichnete diese auf Twitter schlichtweg als "katastrophal", wie der britische Guardian berichtet.



Das republikanische Lager versuchte Trumps Äußerungen indes herunterzuspielen. Der Sohn des US-Präsidenten, Trump Jr., glaubte einen Versprecher seines Vaters gehört zu haben. Und Präsidentenberater Miller sagte der "New York Times", Trump habe lediglich deutlich gemacht, dass die Proud Boys Gewalt beenden sollten.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.