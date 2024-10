Die Vizekandidaten Walz (r.) und Vance treffen im Sender CBS aufeinander. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Es ist das einzige Streitgespräch, das zwischen dem republikanischen Senator aus Ohio und dem demokratischen Gouverneur aus Minnesota vereinbart worden ist. Insgesamt 90 Minuten sind vorgesehen. Ausgerichtet wird es vom Sender CBS. Anders als bei dem TV-Duell zwischen den Präsidentschaftskandidaten Trump und Harris vor drei Wochen bleiben die Mikrofone angeschaltet, wenn gerade der andere Teilnehmer das Wort hat.

Walz warnte angesichts der Lage in Nahost vor einer erneuten Präsidentschaft Trumps. Es komme auf eine solide Führung an. Ein fast 80-Jähriger, der sich um die Größe seines Publikums bei Wahlkampfveranstaltungen sorge, sei nicht die Person, die in diesem Moment gebraucht werde. Vance entgegnete, Trump habe in seiner Amtszeit für Stabilität in der Welt gesorgt - und zwar durch eine wirksame Abschreckung.

Historiker: Wichtigste Vizepräsidentendebatte in der US-Geschichte

Die Debatte von Walz und Vance könnte nach Einschätzung von Experten eine ungewöhnlich große Rolle bei der Präsidentschaftswahl spielen. Das Rennen zwischen der Demokratin Harris und dem Republikaner Trump ist Umfragen zufolge knapp. Der Eindruck, den Walz und Vance hinterlassen, könnte unentschiedene Wählerinnen und Wähler beeinflussen. Darüber hinaus ist die Debatte womöglich die letzte beider Wahlkampfteams vor der Präsidentschaftswahl.

Der Historiker Douglas Brinkley erklärte im Sender MSNBC, dies könnte die wichtigste Vizepräsidentendebatte in der US-Geschichte sein. Laut Brinkley könnte ein herausragendes Abschneiden des Vizekandidaten Vance die letzte Chance für Trump sein, die Wahl zu gewinnen. Aktuell liegt Harris in Umfragen mit einem leichten Vorsprung vor Trump.

Bestimmende Themen dürften Migration, Abtreibung und Wirtschaft sein

Sowohl Walz als auch Vance haben sich in den vergangenen Wochen intensiv auf das TV-Duell vorbereitet. Im Mittelpunkt des Wahlkampfes - und damit wohl auch beim Duell - stehen besonders die Themen Migration, Abtreibung und Wirtschaft. Die Republikaner um Trump und Vance werfen den Demokraten eine verfehlte Politik an der Südgrenze zu Mexiko vor. Beim Thema Abtreibung fordern die Demokraten, das landesweite Recht auf Schwangerschaftsabbrüche wiederherzustellen, während die Republikaner die Entscheidung den Bundesstaaten überlassen wollen. In der Wirtschaftspolitik machen die Republikaner die Regierung unter US-Präsident Biden und dessen Stellvertreterin Harris für hohe Lebenshaltungskosten verantwortlich. Harris und Walz werben ihrerseits für Investitionen, etwa in den Klimaschutz, die Stärkung von Arbeitnehmerrechten und eine höhere Besteuerung von Wohlhabenden.

Es könnte in der Debatte auch zu persönlichen Anfeindungen kommen. Im bisherigen Wahlkampf hinterfragte Vance etwa den militärischen Werdegang von Walz, während dieser den Republikaner als "seltsam" bezeichnete und seine Nähe zu Milliardären kritisierte.

Walz, der bei der Nationalgarde diente, ist ein ehemaliger Lehrer und aktueller Gouverneur von Minnesota und präsentiert sich als bodenständiger Vertreter des Mittleren Westens. Vance, der erst seit Kurzem im Senat seinen Heimatstaat Ohio vertritt, wuchs in einer Arbeiterfamilie auf, machte nach dem Militär und einem Yale-Abschluss Karriere im Finanzsektor und wurde durch seine Memoiren "Hillbilly-Elegie" bekannt.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.