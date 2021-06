RTL hat sich die Rechte für eine Neuverfilmung des "Pumuckl" gesichert.

Das ab der Chef des Privatsenders, Tewes, im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen" bekannt. Mit der Wiederverfilmung wolle man an einen Klassiker der Familienunterhaltung anknüpfen. Zunächst solle die Kinderfernsehserie im Streamingbereich und später in einem zweiten Schritt bei RTL ausgestrahlt werden.



Der "Meister Eder und sein Pumuckl" war vor fast 40 Jahren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erstmals auf Sendung gegangen. In der Hauptrolle spielt Gustl Bayrhammer als "Meister Eder". Der lustigen Zeichentrickfigur mit den roten Wuschelhaaren, dem gelben Hemd und der grünen Hose verlieht damals Hans Clarin seine markante schrille Stimme. Die Buchvorlage stamm von Ellis Kaut.



Die private Sendergruppe in Köln schärft derzeit ihr Programmprofil und konzentriert sich auf eine Verbreitung über mehrere Plattformen hinweg - also auch Streaming.

