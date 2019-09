Die Schauspielerin Katrin Bauerfeind findet, dass im Zusammenhang mit Feminismus und Gleichstellung in Deutschland zu wenig gelacht wird.

Das Thema stehe zu Unrecht in der humorlosen Ecke, sagte sie im Deutschlandfunk (Audio-Link). Bauerfeind spielt in der neuen Serie "Frau Jordan stellt gleich" (im Streaming-Dienst Joyn) eine unkonventionelle Gleichstellungsbeauftragte, die zum Beispiel selbstbewusst ein tiefes Dekolleté trägt, wenn sie beim Bürgermeister um Geld feilschen muss. Bauerfeind sagte, viele hätten Angst, dass das nicht politisch korrekt sei. Sie aber finde: Jedes Thema vertrage Humor.



Es gehe nicht darum, sich über Feminismus lustig zu machen. Die Kombination eines ernsten Themas mit Comedy sei reizvoll. Beispielsweise werde in der Serie die Frage aufgeworfen, ob Brüste, die im Museum hängen, automatisch wertvoller seien, als die, mit denen eine Eisdiele für sich werben möchte. Für beide Positionen würden Argumente geliefert. Und dann könne der Zuschauer selber entscheiden, wie er das sehen möchte, so die Schauspielerin.