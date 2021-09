Zwei Wochen vor der Bundestagswahl liefern sich die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen am Abend ihre zweite große TV-Debatte. Der CDU-Vorsitzende Laschet, Finanzminister Scholz (SPD) und die Grünen-Ko-Vorsitzende Baerbock werden zu verschiedenen Themen in einer gut eineinhalbstündigen Live-Sendung befragt.

Zuletzt hatte der Wahlkampf vor allem zwischen SPD und Union an Schärfe gewonnen. Vertreter der SPD kritisierten Äußerungen von Unionskanzlerkandidat Laschet auf dem CSU-Parteitag. Laschet hatte in seiner Rede gesagt, in allen Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte hätten die Sozialdemokraten immer auf der falschen Seite gestanden. Bundesarbeitsminister Heil erklärte, den Beitrag der Sozialdemokratie zum Aufbau des Landes und der Demokratie zu leugnen, sei nicht nur geschichtsvergessen, sondern unanständig und würdelos. Der Ko-Vorsitende der SPD, Walter-Borjans, warf Laschet Grenzüberschreitung vor.



Laschet hatte die Warnung vor einer Regierung aus SPD und Grünen in den Mittelpunkt seiner Rede gestellt. Steuererhöhungen und mehr Bürokratie würden den Wohlstand gefährden, sagte der CDU-Chef in Nürnberg. Dem SPD-Kanzlerkandidaten und Finanzminister Scholz warf Laschet vor, sich eine Hintertür für eine Koalition mit der Linken offenzuhalten. Die Union steht in aktuellen Umfragen hinter der SPD.



Der Deutschlandfunk überträgt die Sendung im Anschluss an die 20 Uhr-Nachrichten. Moderiert wird das sogenannte Triell von der ZDF-Journalistin Maybrit Illner und ihrem ARD-Kollegen Oliver Köhr. Ende August hatte es bereits einen ersten Schlagabtausch dieser Art gegeben. Für den kommenden Sonntag ist eine weitere Fernsehdebatte geplant.

In unserem Nachrichtenblog zur Bundestagswahl finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen.



Wofür stehen die Kanzlerkandidaten? Lesen Sie mehr über Olaf Scholz (SPD), Armin Laschet (CDU) und Annalena Baerbock (Grüne).



Direkt im Anschluss an das TV-Triell beginnt die Analyse der Hauptstadtkorrespondentinnen und -korrespondenten des DLF auf Twitter. Auch Hörerinnen und Hörer können mitdisktuieren.

