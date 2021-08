Das US-Unternehmen Discovery hat nach eigenen Angaben eine niederländische Sendelizenz erhalten.

Diese würde es erlauben, weiterhin das Programm des Nachrichtensenders TVN24 in Polen auszustrahlen, führte Discovery aus. Man werde jedoch von der niederländischen Sendeerlaubnis nur Gebrauch machen, wenn der polnische Rundfunkrat die am 26. September auslaufende Lizenz nicht verlängere.



Das polnische Parlament hatte eine Änderung des Rundfunkgesetzes gebilligt. Der Entwurf der nationalkonservativen Regierungspartei PiS sieht vor, dass künftig in Polen Rundfunklizenzen nur noch dann an Ausländer vergeben werden dürfen, wenn diese ihre Zentrale oder ihren Wohnsitz im Bereich des Europäischen Wirtschaftsraums haben. Nach Ansicht von Kritikern zielt das Gesetz auf TVN. Dessen Nachrichtensender vertritt zumeist eine PiS-kritische Linie.



Discovery erklärte, man wolle als unabhängiges Sendenetzwerk in Polen weiter verlässlichen und sachlichen Journalismus anbieten. Das Verweigern der Sendelizenz sei eine Diskriminierung. Discovery steht in Polen allerdings noch vor einem weiteren Problem. Das Parlament hat vergangene Woche ein Gesetz beschlossen, das Mehrheitsbeteiligungen nichteuropäischer Unternehmen an polnischen Sendern verbietet. Sollte das Gesetz in Kraft treten, müsste Discovery seine Kontrollmehrheit an TVN24 verkaufen. Damit stünde die größte US-Einzelinvestition in Polen in Gefahr, die insgesamt drei Milliarden Dollar (rund 2,55 Milliarden Euro) wert ist.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.