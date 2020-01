Die US-Zeitung "Washington Post" hat eine beurlaubte Reporterin nach einem umstrittenen Tweet über den tödlich verunglückten Basketball-Star Kobe Bryant wieder zum Dienst bestellt.

Die Journalistin hatte in einem Tweet auf frühere Vergewaltigungsvorwürfe gegen Bryant hingewiesen und war dafür von der Zeitung beurlaubt worden. Die Zeitung teilte nun mit, die Reporterin sei sich nicht über die Social-Media-Richtlinien des Blattes im Klaren gewesen. Ihre Tweets seien zu einer schlechten Zeit gesendet worden. Bei tragischen Unglücken müsse Zurückhaltung geübt werden.



Inmitten der öffentlichen Trauer um die Basketball-Legende Kobe Bryant hatte die Reporterin einen Link auf einen Artikel gepostet, in dem es um Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Sportler geht. 2003 war ihm vorgeworfen worden, eine damals 19-Jährige vergewaltigt zu haben. Der Fall wurde letztlich außergerichtlich geklärt. Der Tweet der Reporterin löste in Sozialen Medien einen sogenannten Shitstorm aus. Sie wurde massiv bedroht und musste sogar in ein Hotel umziehen, nachdem ihre Privatadresse veröffentlicht worden war.