Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Hasselfeldt, hat zum Europäischen Tag des Notrufs mehr Rücksicht auf Helfer im Rettungsdienst gefordert.

Es sei besorgniserregend, dass vor allem bei Verkehrsunfällen Rettungskräfte oftmals von Schaulustigen behindert oder beleidigt würden, sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Berichte darüber häuften sich in erschreckender Weise.



Heute, am 11.2., wollen Feuerwehren bundesweit über ihre Einsätze bei Twitter informieren. 41 Berufsfeuerwehren beteiligen sich an der Aktion "Twitter-Gewitter".