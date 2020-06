Twitter hat nach eigenen Angaben mehr als 170.000 Konten entfernt, die in betrügerischer Weise Nachrichten im Interesse der chinesischen Regierung verbreitet haben sollen.

Wie das Unternehmen mitteilte, wurden dabei ein Kernnetzwerk mit 23.750 hochaktiven Konten gesperrt sowie etwa 150.000 weitere Accounts, die offenbar per Retweets den Inhalt der Kernkonten verstärken sollten. Dabei sei es um das Coronavirus, aber auch um Berichte über die Proteste der Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gegangen. In geringerer Zahl wurden laut Twitter auch Konten entfernt, die russische oder türkische Interessen verfolgten.



Die Führung in Peking wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete sich selbst als "größtes Opfer von Falschinformationen". Wenn Twitter etwas ändern wolle, dann sollten sie die Konten löschen, die organisiert und koordiniert würden, um China anzugreifen und zu diskreditieren, erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking.