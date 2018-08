Twitter sperrt das Konto des Verschwörungstheoretikers Alex Jones für eine Woche.

Er habe zu Gewalt angestachelt und damit gegen Unternehmensrichtlinien verstoßen, teilte das Unternehmen mit. Noch in der vergangenen Woche hatte Twitter erklärt, nicht dem Beispiel von Facebook, Apple, YouTube und Spotify zu folgen, die von Jones veröffentlichtes Material von ihren Plattformen entfernt haben.



Dem Betreiber der rechten Plattform "Infowars" werden Hassreden vorgeworfen. Zuletzt meldete die Zeitung "New York Times", Jones habe einen Link zu einem Video getwittert, in dem er Anhänger aufrief, ihre Gewehre zum Einsatz gegen die Medien bereitzumachen.