Kurznachrichtendienst

Twitter hat vorübergehend ein Limit für die Zahl der lesbaren Beiträge pro Tag eingeführt. (imag / NurPhoto / Beata Zawrzel)

Eigentümer Musk kündigte an, das Limit auf 10.000 Beiträge für verifizierte Profile und bis zu 800 für nicht verifizierte Profile erhöhen zu wollen. Am Samstag hatte Twitter die Lesebeschränkungen eingeführt, Musk zufolge galt zunächst eine Grenze von 6.000 Beiträgen pro Tag für verifizierte Konten und bis zu 600 für nicht verifizierte Konten. Dies löste scharfe Kritik bei Nutzerinnen und Nutzern aus. Musk hatte diesen Schritt mit vorübergehenden Sicherheitsmaßnahmen begründet, um einem nach seinen Worten extremen Ausmaß an Datenschöpfung und Systemmanipulation entgegenzuwirken.

