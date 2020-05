Ein Posting auf Twitter löst für Diskussionen unter den Jugendorganisationen der Parteien aus.

Die Jungen Liberalen (JuLis) teilten am Vorabend zum 1. Mai ein Bild mit dem Kommentar "Jeder Extremist ist Mist". Zu sehen ist ein verrammeltes und rußgeschwärztes Fenster und die Aufschrift: "Liebe Antifa, wie wär's denn, wenn ihr morgen auch Homeoffice macht?"



Die Pressesprecherin der Jusos in der SPD, Nicole Kiendel, kritisierte das Bild der FDP-Jugendorganisation unter anderem mit einem Hinweis auf den Eklat bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen Anfang des Jahres. Die Wahl des FDP-Politikers Kemmerich durch die AfD sei gerade mal zwölf Wochen her, der rassistische Anschlag von Hanau gerade mal zehn Wochen – und schon stellten sich Liberale "wieder gegen Antifaschismus." Ähnlich äußerte sich die Ko-Vorsitzende von Die Linke in Hamburg, Cansu Özdemir. Erst in Thüringen mit AfD-Landeschef Björn Höcke paktieren, schrieb sie, und dann so "dumme Sprüche" ablassen: "Ihr habt rein gar nichts verstanden, rein gar nichts gelernt und wisst noch nicht einmal was hinter dem Begriff Antifa steckt. Statt nur 'Office' würde euch auch mal antifaschistisches Engagement gut tun."



Die Grüne Jugend reagierte auf das Posting der JuLis sarkastisch: "Wer kennt sie nicht, die mordenden Antifa-Netzwerke mit ihren regelmäßigen, tödlichen Anschlägen. #WirsindAntifa". Das wiederum zog ebenfalls Kritik auf sich. Für ihn sei die "Antifa" eine extremistische Bestrebung die verbotswürdig sei, erklärte der frühere Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Er hatte einen Tweet des Berliner Büroleiters der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ), Marc Felix Serrao, retweetet, der das Posting der Grünen mit der Frage quittiert hatte: "Klingt so die Jugendorganisation einer bürgerlichen Partei?" Die Wochenzeitung "Junge Freiheit" warf der Grünen Jugend vor, linksextreme Gewalt zu verharmlosen.