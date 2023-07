Soziale Medien

Die App Threads vom Facebook-Konzern ist gestartet. (dpa / SOPA Images / Rafael Henrique)

Meta-Sprecher Andy Stone wies die Anschuldigungen zurück. Niemand im Technik-Team von Threads sei früher bei Twitter tätig gewesen, teilte er mit. Threads war in der Nacht zu Donnerstag in rund 100 Ländern gestartet. EU-Staaten sind noch nicht dabei. Schon am ersten halben Tag hätten sich 30 Millionen Nutzer angemeldet, erklärte Zuckerberg. Threads gilt als bisher stärkster Rivale für Twitter, auch weil der Dienst auf eine Basis von mehr als einer Milliarde Accounts von Metas Foto- und Video-App Instagram zurückgreifen kann. Deren Nutzer können sich mit ihren bestehenden Daten bei Threads anmelden.

