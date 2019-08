Auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter sollen rund fünf Prozent der User Hassbotschaften verbreiten, die schätzungsweise mehr als ein Drittel aller Nachrichten (Tweets) ausmachen.

Das ist das Ergebnis aktueller Forschung, sagte Melanie Siegel, Professorin für Informationswissenschaft an der Hochschule Darmstadt, in einem Interview mit dem Evangelischen Pressedienst. Die Computerlinguistin und ihre Mitarbeiter arbeiten an einer automatischen Erkennung von Beleidigungen im Internet und untersuchten rund 8.000 Tweets. Die meisten Hassbotschaften in deutscher Sprache seien rechtsradikal gefärbt und bezögen sich auf Flüchtlinge. Bestimmte Twitter-Accounts reagierten sehr stark auf Nachrichten und sendeten viele Retweets. Dahinter könne man automatische Computerprogramme vermuten, sagte Siegel.