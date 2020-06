Der Kurznachrichtendienst Twitter hat erneut eine Mitteilung von US-Präsident Trump hinter einem Warnhinweis verborgen.

Er hatte geschrieben, er werde es nicht zulassen, dass in der Hauptstadt Washington eine sogenannte autonome Zone eingerichtet werde. Sollten Personen dennoch diesen Versuch unternehmen, wären sie ernsthaft in Gefahr. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte, der Tweet verstoße gegen die Richtlinien des Netzwerks, weil einer Gruppe damit Schaden angedroht werde.



Trump verfasste seinen Tweet, nachdem Demonstranten in Washington versucht hatten, eine Statue des früheren US-Präsidenten Andrew Jackson umzustürzen. Die Polizei verhinderte dies mit Schlagstöcken und Pfefferspray. Hintergrund sind die landesweiten Proteste nach dem Tod des schwarzen Amerikaners George Floyd, der durch Polizeigewalt ums Leben kam. In der Stadt Seattle hatten Demonstranten deshalb eine polizeifreie Zone errichtet.