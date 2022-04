Soziale Netzwerke

Twitter ist eines der populärsten sozialen Netze. (unsplash/Ravi Sharma)

Wie das US-Unternehmen mitteilte, soll es den Redigier-Knopf in den kommenden Monaten zunächst jedoch nur für die zahlenden Twitter-Blue-Mitglieder geben. Der Test solle zeigen, "was funktioniert und was nicht funktioniert".

Der zum größten Aktionär des Internetdiensts aufgestiegene Tesla-Gründer Elon Musk hatte zuvor auf Twitter eine Umfrage zu dem Bearbeitungsknopf gestartet - 4,4 Millionen Nutzerinnen und Nutzer antworteten, 73 Prozent mit "ja". Twitter gab daraufhin bekannt, bereits seit vergangenem Jahr an einer solchen Funktion zu arbeiten. Man habe "diese Idee nicht von einer Umfrage", hieß es mit einem kleinen Seitenhieb auf Musk.

Bisher können Tweets nur gelöscht werden

Bislang können Tweets nach ihrer Veröffentlichung lediglich komplett gelöscht und nicht nachträglich verändert werden. Der Twitter-Mitgründer Jack Dorsey, der vergangenes Jahr als Chef der Firma zurückgetreten war, hatte einen Bearbeitungs-Button stets abgelehnt und Bedenken geäußert, dass ein schon breit geteilter Tweet durch eine Änderung eine neue Bedeutung oder einen neuen Kontext erhalten könnte.

Aufgrund solcher Bedenken könnte es noch dauern, bis die Funktion endgültig für alle Nutzenden an den Start geht.

