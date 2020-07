Mehrere Twitter-Konten von US-Firmen und Prominenten sind einem Hackerangriff zum Opfer gefallen.

Betroffen waren unter anderem Amazon-Chef Bezos, Tesla-Chef Musk, Microsoft-Gründer Gates, der Rapper Kanye West, Ex-Präsident Obama, der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden sowie die Firmen Apple und Uber. Es gibt keine Belege, dass die Inhaber dieser Konten selbst ins Visier geraten sind. Vielmehr sollten deren Follower dazu verleitet werden, Geld an eine anonyme Bitcoin-Adresse zu schicken.



In der über alle Accounts verbreiteten Nachricht wurde versprochen, auf ein Konto geschickte Bitcoins würden verdoppelt. Viele der Twitter-Accounts wurden daraufhin gesperrt und später ohne die betrügerischen Nachrichten wieder eröffnet. Auf das angegebene Bitcoin-Konto soll bereits Kryptowährung im Wert von mehr als 100.000 Dollar eingeschickt worden sein.



Die Accounts der Prominenten dürften mit komplexen Passwörtern sowie der sogenannten Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt sein, bei der zusätzlich noch ein frisch zugeschickter Code für die Anmeldung auf einem neuen Gerät erforderlich ist. Dass es dennoch gelang, Nachrichten im Namen der Prominenten abzusetzen, wirft ernsthafte Fragen zu den Sicherheitsvorkehrungen von Twitter auf.



Der Kurznachrichtendienst erklärte, man untersuche den Vorfall. Der Gründer und Chef des Unternehmens, Dorsey, versprach Aufklärung. Twitter warnte, dass viele der täglich 166 Millionen Nutzer möglicherweise nicht in der Lage sein würden, zu twittern oder ihre Passwörter zurückzusetzen, während das Unternehmen an dem Problem arbeite.



Twitter hatte bereits in der Vergangenheit Probleme mit dem Kapern von Accounts - aber noch nie auf so breiter Front. Im März 2017 wurden die Konten der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, des französischen Wirtschaftsministeriums und der BBC-Nordamerika gehackt, möglicherweise von Anhängern des türkischen Präsidenten Erdogan. Im vergangenen August war auch Dorseys Konto betroffen. Unbekannte posteten beleidigende und rassistische Aussagen im Namen des Twitter-Gründers.