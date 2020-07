Mehrere Twitter-Konten von US-Firmen und Prominenten sind einem Hackerangriff zum Opfer gefallen. Betroffen waren unter anderem Amazon-Chef Bezos, Tesla-Chef Musk, Microsoft-Gründer Gates, der Rapper Kanye West, Ex-Präsident Obama, der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden sowie die Firmen Apple und Uber.

In einer über alle Accounts verbreiteten Nachricht wurde versprochen, auf ein Konto geschickte Bitcoins würden verdoppelt. Viele der Twitter-Accounts wurden daraufhin gesperrt und später ohne die betrügerischen Nachrichten wieder eröffnet. - Auf das angegebene Bitcoin-Konto soll bereits Kryptowährung im Wert von mehr als 100.000 Dollar eingeschickt worden sein.



Der Kurznachrichtendienst erklärte, man untersuche den Vorfall. Der Gründer und Chef des Unternehmens, Dorsey, versprach Aufklärung. Twitter hatte bereits in der Vergangenheit Probleme mit dem Kapern von Accounts - aber noch nie auf so breiter Front.