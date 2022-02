Twitter auf einem Smartphone (picture lliance / dpa / Sputnik)

Das Unternehmen teilte mit, es arbeite daran, dass sein Dienst weiterhin sicher und empfangbar sei. Unklar ist noch, ob russische Behörden Twitter entsprechende Schritte angekündigt haben.

Russische Stellen hatten zuvor den einheimischen Medien verboten, in der Berichterstattung über den Krieg gegen die Ukraine Begriffe wie "Angriff", "Invasion" und "Kriegserklärung" zu verwenden. Diese Wörter sollten aus den Berichten gelöscht werden, ebenso wie alle - so wörtlich - "unwahren Informationen" über von den russischen Streitkräften getötete Zivilisten, teilte die Medienaufsichtsbehörde in Moskau mit.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.