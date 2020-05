Der Kurzbotschaftendienst Twitter hat nach eigenen Angaben damit begonnen, Falschinformationen und Verschwörungstheorien zum Coronavirus mit Warnhinweisen zu versehen.

Irreführende und umstrittene Tweets zu der Pandemie würden gekennzeichnet, teilten die Unternehmens-Manager Roth und Pickles in einem Internetbeitrag mit. Bei der Identifizierung fragwürdiger Inhalte arbeite Twitter mit vertrauenswürdigen Partnern zusammen. Um wen es sich dabei handelt, blieb in der Mitteilung offen. Bereits in den vergangenen Wochen hatte Twitter als dubios, falsch oder schädlich eingestufte Einträge zum Coronavirus gelöscht.