Twitter hat Konten der rechtsextremen Identitären Bewegung gesperrt.

Betroffen waren unter anderem die Profile der Gruppe in Deutschland und des Mitbegründers in Österreich, Sellner. Twitter erklärte, die Konten hätten gegen die Richtlinien des Kurznachrichtendienstes in Bezug auf gewalttätigen Extremismus verstoßen.



Der Identitären Bewegung Deutschland waren zuletzt rund 30.000 Twitter-Nutzer gefolgt, Sellner knapp 40.000. Die Gruppe spricht sich gegen multikulturelle Gesellschaften aus und verbreitet Verschwörungsmythen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die Identitäre Bewegung im Verfassungsschutzbericht 2019 als "gesichert rechtsextrem" eingestuft.