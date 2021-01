Twitter hat mehr als 70.000 Konten von Anhängern der "QAnon"-Bewegung gelöscht.

Das geht aus einer Mitteilung des Kurznachrichtendienstes hervor. In vielen Fällen habe eine Person mehrere Konten verwaltet, hieß es. Verfechter von "QAnon" glauben an eine Verschwörung gegen den abgewählten US-Präsidenten Trump aus dem Regierungsapparat. Viele ihrer Botschaften haben antisemitischen und rechtsradikalen Charakter. Bei der Erstürmung des Kapitols in Washington waren nach Erkenntnissen der Ermittler auch "QAnon"-Anhänger beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.