Unter dem Hashtag #Polizei110 hat die Polizei in Deutschland über Notrufe und Einsätze aus ihrem Alltag berichtet.

Die Aktion über den Kurznachrichtendienst Twitter begann am Vormittag und dauerte zwölf Stunden. Sie soll auf die Bedeutung des Notrufs hinweisen und die Bürgerinnen und Bürger zu einem verantwortungsbewussten Umgang sensibilisieren. So beteiligten sich in Nordrhein-Westfalen mehr als 30 Polizeibehörden. Dabei berichteten sie auch über Begebenheiten, die normalerweise nicht Inhalt einer Polizeimitteilung werden.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.