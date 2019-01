Im Streit mit der Türkei hat US-Präsident Trump versöhnliche Töne angeschlagen.

Nach einem Telefonat mit dem türkischen Staatschef Erdogan schrieb Trump in einer Twitter-Nachricht, in den wirtschaftlichen Beziehungen mit der Türkei sehe er großes Potenzial für eine Ausweitung. Gestern hatte er dem Land noch mit der wirtschaftlichen Vernichtung gedroht, sollte es die Kurden-Miliz YPG im Norden Syriens angreifen.



Die USA unterstützen die YPG im Kampf gegen die IS-Terrormiliz. Die Türkei betrachtet die kurdischen Kämpfer hingegen als Bedrohung und hat zusätzliche Truppen an die Grenze zu Syrien verlegt.